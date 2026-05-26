Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

26.05.2026| Kreis Stormarn | 24.05.2026 - Bargteheide

Pfingstsonntag kam es in Bargteheide zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem PKW, bei dem die Fußgängerin lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.

Am 24.05.2026 gegen 14:20 Uhr soll eine 22-jährige Frau aus Bayern zu Fuß auf dem Gehweg der Straße Lohe (L89) in Richtung Stadtzentrum Bargteheide unterwegs gewesen sein. Plötzlich soll die Fußgängerin trotz eines herannahenden Autos auf die Fahrbahn getreten sein, um diese zu überqueren. Ein 67-jähriger Opel-Fahrer aus Bargteheide, der in Richtung Stadtzentrum fuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Frau. Die 22-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme wurde die L89 für circa drei Stunden voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Polizeistation Bargteheide hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

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