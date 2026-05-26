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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für möglichen Raub am Ahrensburger Bahnhof

Ratzeburg (ots)

26.05.2026 | Kreis Stormarn | 25.05.2026 - Ahrensburg

Montagnacht soll es am Ahrensburger Bahnhof zu einem Raubüberfall auf einen Mann gekommen sein. Dieser erlitt schwere Verletzungen. Gesucht werden nun Zeugen, die Hinweise zum möglichen Tatgeschehen geben können.

Am 25.05.2026 gegen 23:30 Uhr wollte sich ein 27-jähriger Mann aus Berlin zum Bahnhof nach Ahrensburg begeben, um die Heimreise anzutreten. In der Ladestraße nahe des Treppenabgangs zu den Gleisen soll dieser von zwei unbekannten Männern angesprochen worden sein. Die beiden Tatverdächtigen sollen die Herausgabe von Wertsachen gefordert haben. Der 27-Jährige habe dies verweigert und seinen Weg in Richtung der Treppen fortgesetzt. Plötzlich sei er durch einen Stoß in den Rücken die Treppen hinuntergestürzt und habe anschließend das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich gekommen sei, waren die Tatverdächtigen mit der Beute, einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, unerkannt entkommen. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die Flüchtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht antreffen.

Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten ins Krankenhaus.

Die beiden dunkelhaarigen Tatverdächtigen im Alter von etwa 30-40 Jahren konnten bislang nicht identifiziert werden. Einer sei eher schlank, der andere eher kräftig gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Montagnacht rund um den Ahrensburger Bahnhof Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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