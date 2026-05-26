Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche über das vergangene Wochenende - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

26.05.2026 | Kreis Stormarn | 20.05 - 25.05.2026 - Ahrensburg / Ammersbek / Großhansdorf

Über das verlängerte Pfingstwochenende wurde die Polizei zu mehreren Einbrüchen in Großhansdorf, Ahrensburg und Ammersbek gerufen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zunächst seien im Zeitraum vom 20.05.2026 - 22.05 2026, 15.30 Uhr Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Pinnberg in Großhansdorf eingedrungen.

Dann sei es ebenfalls in Großhansdorf während der kurzen Abwesenheit der Bewohner am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 13.40 Uhr, möglichen Dieben gelungen, über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße Neuer Achterkamp einzudringen.

Auch am Sonntag nutzen Einbrecher im Waldemar-Bonsels-Weg in Ahrensburg eine kurze Zeitspanne aus, in welcher die Bewohner nicht zu Hause waren. Zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr sollen sie sich über die Terrassentür Zutritt zum Einfamilienhaus verschafft haben.

In der Straße An der Hochbahn in Ammersbek seien unbekannte Täter am Pfingstmontag zwischen 14.40 Uhr und 17.00 Uhr eingebrochen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster hätten sie sich hier Zutritt zum Haus verschafft.

In allen Fällen sollen die möglichen Einbrecher die Wohnhäuser nach Wertgegenständen durchsucht haben. Es können bislang noch keine konkreten Angaben zur Höhe der Sach- und Stehlgutschäden gemacht werden.

Ob es Tatzusammenhänge gibt, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ahrensburger Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

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