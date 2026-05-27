Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81

Lkr. Tuttlingen) Videofahrzeug der Polizei stellt auf der Autobahn 81 mehrere Verstöße fest (27.04.2026)

Geisingen (ots)

Am Mittwochmorgen haben Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Engen Verkehrskontrollen mit einem zivilen Videofahrzeug durchgeführt. Die Beamten hatten hierbei insbesondere den dortigen Baustellenbereich im Blick.

Im Zeitraum von 7:30 Uhr bis 11:00 Uhr stellten die Polizisten insgesamt zehn Verstöße fest. Drei Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Ein Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit dabei um etwa 42 km/h und muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Zwei Lastwagen überholten trotz bestehenden Überholverbots. Zwei Fahrzeuge hielten den erforderlichen Mindestabstand nicht ein. Außerdem stellten die Verkehrspolizisten an zwei Fahrzeugen abgefahrene beziehungsweise beschädigte Reifen fest. Ein Lastwagenfahrer konnte keine erforderliche Lizenz nach dem Güterkraftverkehrsgesetz vorweisen.

Für drei Fahrer endete die Fahrt mit der Polizeikontrolle - die Beamten untersagten aufgrund erheblicher Mängel die Weiterfahrt.

Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu erhöhen, wird die Polizei auch künftig angekündigte sowie unangekündigte Verkehrskontrollen durchführen.

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