Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickreicher Golddiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Einer 79-Jährigen wurde letzte Woche Goldschmuck gestohlen. Am Donnerstag klingelte ein dickerer Mann zwischen 40-50 Jahren an ihrer Tür und händigte einen Flyer aus. Er bot an, Gartenpflege zu betreiben und verwickelte sie in ein Gespräch vor dem Haus. Als er dann nach etwa 20 Minuten ohne Gesprächserfolg mit einem "Kollegen" davonfuhr, der in einem weißen Kastenwagen wartete, bemerkte sie den Diebstahl. Offenbar war während des Gespräches eine unbekannte weitere Person durch die offenstehende Haustür ins Gebäude gegangen. Dort wurden mehrere Schränke durchwühlt. Nun ermittelt die Kripo und warnt vor dubiosen Gesprächen an der Haustür. Im Zweifel gilt: Polizei rufen! (lubo)

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