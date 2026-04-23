Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Transporter geplündert
Meinerzhagen (ots)
Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte gewaltsam Werkzeuge aus einem Fiat Ducato an der Weidenstraße gestohlen. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen unter 0235491990 um Hinweise. (lubo)
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