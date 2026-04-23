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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Transporter geplündert

Meinerzhagen (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte gewaltsam Werkzeuge aus einem Fiat Ducato an der Weidenstraße gestohlen. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen unter 0235491990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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