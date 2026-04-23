POL-MK: Transporter geplündert

Meinerzhagen (ots) - Am Dienstag führten die Kräfte des Verkehrsdienstes einen Verkehrsüberwachungseinsatz auf dem Gebiet der Stadt Meinerzhagen durch. Insgesamt wurden dabei 211 verschiedene Verkehrsverstöße geahndet. 153 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer fuhren schneller als erlaubt. Die höchste Geschwindigkeit fuhr ein Pkw-Fahrer aus dem Märkischen Kreis mit 114 km/h bei erlaubten 70 km/h. Auf ...

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