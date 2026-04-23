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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddiebe gesucht

Kierspe (ots)

Zwei Männer haben gestern Mittag ein orangenes E-Bike in Röhnsal gestohlen. Zeugen meldeten, dass gegen 12.40 Uhr ein junger Mann mit dem Fahrrad am Grenzweg davonlief. Das Fahrrad war auf einem Grundstück abgeschlossen, jedoch nicht an einem Gegenstand gesichert. Der junge Mann verfrachtete das E-Bike in einen weißen Transporter, der von einem anderen Mann herangefahren wurde. Dann fuhren beide davon. Wer hat etwas beobachtet? Bei dem Transporter soll es sich um ein Fahrzeug mit Siegener Kenneichen handeln. Der Fahrer wird als etwa 30-45 Jahre alt beschrieben und trug einen schwarzen Bart. Der Fahrradträger wird als schwarz bekleidet und jugendlich beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 0235491990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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