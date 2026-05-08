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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreuzung - Audi-Fahrer schwerstverletzt

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreuzung - Audi-Fahrer schwerstverletzt
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Nordhausen (ots)

Auf der Landstraße 3080 kam es am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Ersten Erkenntnissen nach Querte der Lkw die Landstraße 3080 aus Richtung der Alten Leipziger Straße in Richtung Im Krug. Als das Fahrzeug den Kreuzungsbereich durchfuhr, nahte aus Richtung Nordhausen in Richtung Bielen ein Audi heran, der Zeugenaussagen nach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Es kam in der weiteren Folge zur Kollision des Autos mit dem Sattelauflieger. Das Fahrzeug schob sich hierbei unter den Anhänger und wurde erheblich beschädigt. Der 25-Jähriger Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er kam mit schwersten Verletzungen in ein Klinikum. Der 54-jährige Fahrer des Sattelzuges musste im durch Rettungsgeräte betreut werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen an der Unfallstelle zum Einsatz. Die Unfallaufnahme wurde durch einen Sachverständigen unterstützt.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe blieb die Fahrbahn für Reinigungsarbeiten bis etwa 4 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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