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Polizei Homberg

POL-HR: E-Scooter am Bahnhof gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.05.2026:

Schwalmstadt

Unbekannte Täter haben am Sonntag, 24.05.2026, einen E-Scooter vom Parkplatz am Bahnhof in Schwalmstadt-Treysa gestohlen.

Der Geschädigte hatte den schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi, an dem das Versicherungskennzeichen 377 WRU angebracht war, gegen 15:00 Uhr mit einem Schloss gesichert an einem dortigen Fahrradständer abgestellt.

Als er gegen 01:00 Uhr zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Unbekannte Täter hatten das Schloss gewaltsam geöffnet und den Elektroroller entwendet. Das Schloss ließen sie beschädigt zurück.

Der entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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