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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte entwenden zwei Kompletträder - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.05.2026:

Borken/Hessen

Unbekannte Täter haben am Freitag, 22.05.2026, gegen 15:45 Uhr, in der Bergheimer Straße in Borken-Gombeth zwei Kompletträder entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden auf einem Hof an einem Seat Ibiza Reifen gewechselt. Während der Fahrzeugnutzer kurzzeitig das Wohnhaus betrat, um weiteres Werkzeug zu holen, nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit und entwendeten zwei der im Hof abgestellten Kompletträder. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei suchte unmittelbar nach der Tat im Umfeld nach möglichen Tatverdächtigen, jedoch ohne Erfolg.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im mittleren dreitstelligen Bereich.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bergheimer Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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