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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Werkzeug aus Scheune - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.05.2026:

Borken/Hessen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Werkzeug aus einer Scheune in Borken-Pfaffenhausen entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch, 20.05.2026, 19:00 Uhr und Donnerstag, 21.05.2026, 06:45 Uhr, in der Straße Großer Garten in Pfaffenhausen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer unverschlossenen Scheune, entwendeten daraus verschiedene Werkzeuge und Gartengeräte und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich unter anderem um Handwerkzeuge, Sägewerkzeuge sowie eine Kabeltrommel. Die genaue Aufstellung des Diebesguts ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Großer Garten beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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