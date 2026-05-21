Polizei Homberg

POL-HR: Zwei versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.05.2026:

Fritzlar

Bislang unbekannte Täter versuchten in Fritzlar in zwei Fällen gewaltsam in Mehrfamilienhäuser einzudringen. In beiden Fällen blieb es beim Versuch.

Der erste Vorfall ereignete sich am Dienstagabend (19.05.2026) zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Straße An der Stadtmauer in Fritzlar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter, die Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses gewaltsam durch Hebeln zu öffnen. Das Vorhaben misslang, ein Eindringen in das Gebäude erfolgte nicht. An der Eingangstür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 7000,- Euro.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es am Mittwochnachmittag (20.05.2026) gegen 13:30 Uhr in der Geismarstraße in Fritzlar. Hier versuchten unbekannte Täter ebenfalls, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Nachdem der Öffnungsversuch scheiterte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000, - Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Zeugen, die im Bereich der Straße An der Stadtmauer am Dienstagabend oder in der Geismarstraße am Mittwochmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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