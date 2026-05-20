Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Wohnmobil von Autohaus-Parkplatz - Kripo ermittelt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.05.2026:

Fritzlar

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, 19.05.2026, gegen 02:15 Uhr, ein Wohnmobil von einem Parkplatz eines Autohauses in der Straße "Brautäcker" in Fritzlar.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter über einen Zugangsweg einer Tankstelle Zutritt zum Parkplatz des Autohauses. Dort öffneten sie das verschlossene Wohnmobil auf bislang unbekannte Art und Weise und entwendeten es anschließend.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein weißes Wohnmobil der Marke Fiat, Typ Eura Mobil - Forster A 734 VB. Das gebrauchte Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Autohauses zum Verkauf ausgestellt. Zum Zeitpunkt der Tat war das Fahrzeug, dessen Wert auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich beziffert wird, nicht zugelassen; angebracht waren lediglich Werbekennzeichen des Autohauses.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses oder der Tankstelle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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