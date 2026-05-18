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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte beschädigen geparkten Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.05.2026:

Schrecksbach

Unbekannte Täter haben am Freitagabend, einen geparkten Pkw in der Borngasse in Schrecksbach-Röllshausen beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Sachbeschädigung am Freitag, 15.05.2026, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr. Ein Renault war auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Borngasse abgestellt, als ein bislang unbekannter Täter den Pkw beschädigte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Beifahrer- sowie die hintere rechte Fahrzeugtür mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Dabei entstanden Kratzer von etwa 170 Zentimetern Länge sowie bis zu 90 Zentimetern Höhe.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Die Polizei Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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