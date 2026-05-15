Polizei Homberg

POL-HR: Verkehrsteilnehmer stoppen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer - Führerschein sichergestellt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.05.2026:

Neukirchen

Mehrere Verkehrsteilnehmer haben am Donnerstagabend einen offenbar erheblich alkoholisierten Autofahrer gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Führens eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholkonsums sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 14.05.2026, gegen 18:10 Uhr, auf der Strecke zwischen Neukirchen und Oberaula. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 66-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit einem weißen Peugeot von Neukirchen in Richtung Oberaula unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer wurde auf die auffällige Fahrweise des Mannes aufmerksam und verständigte die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Pkw mehrfach in den Gegenverkehr und fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten nach bisherigen Ermittlungen abbremsen und ausweichen, um eine Gefährdung beziehungsweise einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Zeuge fuhr dem Fahrzeug hinterher. Kurz vor dem Ortseingang von Nausis kam der Pkw schließlich von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Weitere Verkehrsteilnehmer hielten an und kümmerten sich um den Fahrer. Der 66-Jäjhrige konnte sich nach ersten Erkenntnissen nicht mehr klar artikulieren. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife wurde der Mann durch anwesende Verkehrsteilnehmer am Weiterfahren gehindert.

Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,09 Promille fest. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher.

Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die dem Fahrzeug auf der Strecke zwischen Neukirchen und Oberaula entgegenkamen und möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 bei der Polizei zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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