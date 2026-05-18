PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Vereinsheim - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.05.2026:

Melsungen

Unbekannte Täter sind am Samstag, 16.05.2026, in ein Vereinsheim in der Todi-Allee in Melsungern eingebrochen und haben dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 700,- Euro verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Materialschuppen des Vereinsheims. Hierzu hebelten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug ein Fenster auf. Im Inneren des Gebäudes machten sich die Täter anschließend an mehreren verschlossenen Türen zu schaffen. Während das gewaltsame Öffnen einer Tür scheiterte, gelangten die Unbekannten in einen weiteren Raum. Zudem wurden zwei mit Zusatzschlössern gesicherte Spinde gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus einem der Spinde zwei Flaschen Sekt entwendet. Ob darüber hinaus weiteres Stehlgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Todi-Allee beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05681/7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 09:26

    POL-HR: Pkw auf Parkplatz der Firma Südzucker beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.05.2026: Wabern Am Montag, 11.05.2026, zwischen 05:40 Uhr und 15:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Firma Südzucker in der Homberger Straße in Wabern ein blauer Opel Corsa beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Pkw gegen 05:40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 15:00 Uhr zu ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 09:20

    POL-HR: Sachbeschädigung an Pkw in Frielendorf - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.05.2026: Frielendorf Unbekannte Täter haben in der Königsberger Straße in Frielendorf einen geparkten Pkw beschädigt. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 13.05.2026, 20:00 Uhr und Donnerstag, 14.05.2026, 08:30 Uhr. Betroffen war ein am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren