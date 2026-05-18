Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Vereinsheim - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.05.2026:

Melsungen

Unbekannte Täter sind am Samstag, 16.05.2026, in ein Vereinsheim in der Todi-Allee in Melsungern eingebrochen und haben dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 700,- Euro verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Materialschuppen des Vereinsheims. Hierzu hebelten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug ein Fenster auf. Im Inneren des Gebäudes machten sich die Täter anschließend an mehreren verschlossenen Türen zu schaffen. Während das gewaltsame Öffnen einer Tür scheiterte, gelangten die Unbekannten in einen weiteren Raum. Zudem wurden zwei mit Zusatzschlössern gesicherte Spinde gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus einem der Spinde zwei Flaschen Sekt entwendet. Ob darüber hinaus weiteres Stehlgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Todi-Allee beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05681/7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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