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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit ums Handgepäck endet in Flugausschluss und Strafanzeige

Greven (ots)

Seine Uneinsichtigkeit und Beleidigungen haben einen 53-jährigen Berliner am späten Dienstagabend (28. April) den Flug nach Palma de Mallorca gekostet.

Beim Boarding eines Fluges vom Flughafen Münster/Osnabrück nach Palma de Mallorca vermutete eine Mitarbeiterin des Boardingpersonals, dass das Handgepäck des Mannes zu groß für eine Mitnahme in das Flugzeug sei. Zur Überprüfung forderte sie den Reisenden auf, seine Tasche in den Messrahmen für Handgepäck zu stellen. Die Aufforderung soll der Mann ignoriert haben und stattdessen eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Maßnahme begonnen haben.

Im weiteren Verlauf soll er die Mitarbeiterin und ihre Vorgesetzte mehrfach beleidigt haben. Der Mann wurde daraufhin von der Fluggesellschaft vom Flug ausgeschlossen.

Hinzugezogene Einsatzkräfte der Bundespolizei leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen den deutschen Staatsangehörigen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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