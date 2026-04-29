Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit ums Handgepäck endet in Flugausschluss und Strafanzeige

Greven (ots)

Seine Uneinsichtigkeit und Beleidigungen haben einen 53-jährigen Berliner am späten Dienstagabend (28. April) den Flug nach Palma de Mallorca gekostet.

Beim Boarding eines Fluges vom Flughafen Münster/Osnabrück nach Palma de Mallorca vermutete eine Mitarbeiterin des Boardingpersonals, dass das Handgepäck des Mannes zu groß für eine Mitnahme in das Flugzeug sei. Zur Überprüfung forderte sie den Reisenden auf, seine Tasche in den Messrahmen für Handgepäck zu stellen. Die Aufforderung soll der Mann ignoriert haben und stattdessen eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Maßnahme begonnen haben.

Im weiteren Verlauf soll er die Mitarbeiterin und ihre Vorgesetzte mehrfach beleidigt haben. Der Mann wurde daraufhin von der Fluggesellschaft vom Flug ausgeschlossen.

Hinzugezogene Einsatzkräfte der Bundespolizei leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen den deutschen Staatsangehörigen ein.

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