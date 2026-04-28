Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Dienstagvormittag, 28. April 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 40 am Rastplatz Tomm Heide einen 52-jährigen Niederländer. Der Mann reiste als Fahrer eines in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagens aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellten die Beamten fest, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve wegen Steuerhinterziehung gesucht wird. Da der Verurteilte die fällige Geldstrafe in Höhe von 900 Euro nicht bezahlen kann, bringt die Bundespolizei ihn zur Verbüßung der 45-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Moers.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell