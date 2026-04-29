Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Haftbefehle vollstreckt - Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Straftäter

Aachen, Herzogenrath (ots)

Zwei Haftbefehle konnte die Bundespolizei in Aachen am gestrigen Dienstag vollstrecken.

Um 12 Uhr reiste ein 33-jähriger Rumäne über die Autobahn 44 ins Bundesgebiet ein. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vor. Eine Geldstrafe von insgesamt 970,- EUR oder 70 Tage Haft wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden gegen ihn verhängt. Die Person konnte die Geldstrafe zahlen und wurde nach Abschluss aller Maßnahmen von der Dienststelle entlassen.

Nicht bezahlen konnte hingegen ein 28-jähriger Marokkaner. Dieser wurde ebenfalls am Dienstag gegen 13 Uhr am Bahnhof Herzogenrath angetroffen und kontrolliert. Er war wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zu 1640,- EUR Geldstrafe oder 82 Tagen Haft von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf verurteilt.

Er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen der JVA Aachen überstellt.

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