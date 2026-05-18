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Polizei Homberg

POL-HR: Pkw auf Parkplatz der Firma Südzucker beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.05.2026:

Wabern

Am Montag, 11.05.2026, zwischen 05:40 Uhr und 15:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Firma Südzucker in der Homberger Straße in Wabern ein blauer Opel Corsa beschädigt.

Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Pkw gegen 05:40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen etwa zwei Meter langen Kratzer über die gesamte Beifahrerseite fest.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000, - Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen auf dem Parkplatz beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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