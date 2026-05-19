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Polizei Homberg

POL-HR: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelmarkt - Täter flüchtet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.05.2026:

Homberg/Efze

Am Montag, 18.05.2026, kam es gegen 15:40 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Kasseler Straße in Homberg zu einem räuberischen Diebstahl. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Täter, den Kassenbereich des Marktes mit unbezahlten Waren zu passieren. Nachdem der Mann hinter dem Kassenbereich durch einen Ladendetektiv angesprochen worden war, sollte er zur weiteren Klärung in das Büro des Marktes begleitet werden. Hiergegen setzte sich der Tatverdächtige körperlich zur Wehr. Durch Schlagen und Losreißen versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen und zu flüchten. Dies misslang zunächst.

Im Rahmen der körperlichen Gegenwehr erlitt der Mann leichte Verletzungen am linken Handrücken.

Im Büro des Marktes gelang dem Unbekannten schließlich die Flucht durch eine Glastür, die auf den Parkplatz führt. Anschließend entfernte er sich fußläufig in Richtung Ortsausgang.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 - 25 Jahre alt, kurze dunkelbraune Haare, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, war bekleidet mit einer Bundeswehrhose sowie einer schwarzen Bomberjacke.

Bei seiner Flucht ließ der Mann eine schwarze Kappe sowie eine schwarze Sonnenbrille zurück.

Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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