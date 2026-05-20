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Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung: Ergänzende Informationen zu den Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.05.2026:

Borken/Hessen

(Bitte beachten Sie auch unsere am 20.05.2026 um 00:09 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6278148 veröffentlichte Pressemeldung zu der Explosion.)

Nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gehen die Ermittler inzwischen von drei Tatverdächtigen aus. Ein Tatverdächtiger konnte bereits im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen an einer Autobahnraststätte an der A49 festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 44-järigen Mann aus Kassel, der sich derzeit im Polizeigewahrsam befindet. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen, die sich auf der Flucht befinden, wird weiterhin gefahndet.

Die beiden flüchtigen Männer können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

Längere dunkle Haare, Oberlippenbart, dunkler Bart, sonnengebräuntes Erscheinungsbild; bekleidet mit einer dunklen Kappe und einem hellen T-Shirt.

Tatverdächtiger 2:

Längere dunkle Haare; bekleidet mit schwarzer Kappe, schwarzen Handschuhen, heller Hose und dunklen Schuhen.

Nach bisherigen Erkenntnissen detonierte ein Knallkörper, wodurch vergleichsweise geringer Sachschaden entstand. Die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäfts wurde beschädigt und wies Rissbildungen auf. Zudem entstanden leichte Beschädigung im Eingangsbereich. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 600,- bis 800,- Euro geschätzt.

Eine 58-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis, die sich zum Zeitpunkt der Detonation im Ladengeschäft befand, erlitt leichte Verletzungen in Form eines Knalltraumas und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Inhaber des Geschäfts blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden inzwischen von der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561/9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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