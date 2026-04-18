Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Glanbrücken (Kreis Kusel) (ots)

Am Freitagvormittag kam es zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Glantalstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und verursachte dabei Sachschaden. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend einfach davon. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369 14599 zu melden.|joe

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