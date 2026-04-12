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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fund von Gewehrmunition - Verstoß gegen das Waffengesetz

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Ein Bürger erschien am Samstag zur Mittagszeit bei der Polizeiinspektion Lauterecken und übergab dort Gewehrmunition. Nach eigenen Angaben hatte er diese im Bereich einer Baustelle aufgefunden. Da der Mann nicht im Besitz einer entsprechenden waffenrechtlichen Erlaubnis ist, stellt bereits der Transport und Besitz der Munition einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass beim Auffinden von Waffen oder Munition besondere Vorsicht geboten ist. Solche Gegenstände sollten keinesfalls eigenständig transportiert werden. Stattdessen wird empfohlen, umgehend die Polizei zu verständigen und den Fundort möglichst unverändert zu belassen.|joe

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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