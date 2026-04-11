Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Auto überschlägt sich auf der B270 bei Lohnweiler

Lohnweiler (ots)

Am Samstagmittag (11.04.2026) gegen 14:10 Uhr erreichten die Polizei mehrere Anrufe bezüglich eines Verkehrsunfalls auf der B270 bei Lohnweiler. Zuvor kam ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Das Fahrzeug blieb schließlich auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten die hochschwangere, 39-jährige Fahrerin aus ihrem PKW. Nach ersten Einschätzungen hatte die Frau großes Glück im Unglück: Sie erlitt lediglich leichte Verletzungen. Auch das ungeborene Kind blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die Fahrerin vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an. Aufgrund von Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahmen war die B270 in Lohnweiler kurzzeitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 7000 Euro|AG

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