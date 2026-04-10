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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Vandalismus im Freibad

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Ärgerlicher Vorfall im Freibad. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mutwillig Schäden angerichtet. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Schwimmbadgelände und beschädigten das Edelstahlbecken mit Pflanz- und Pflastersteinen. Nun sind aufwendige Reparaturen notwendig. Die Polizeiinspektion Lauterecken hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer in der betreffenden Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 14599 zu melden.|joe

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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