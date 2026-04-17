Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Verkehrsunfallentwicklung im Dienstgebiet der Polizei Lauterecken (2025)

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Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Die Polizeiinspektion Lauterecken zieht für das Jahr 2025 eine gemischte Bilanz der Verkehrsunfallentwicklung in ihrem Dienstgebiet. Die Gesamtzahl der registrierten Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahr sank um 9,9 Prozent auf 828. Ein erheblicher Teil der erfassten Unfallaufnahmen betrifft Kollisionen mit Wildtieren. Mit einem Anteil von 44,8 % machen diese Ereignisse nahezu die Hälfte aller Verkehrsunfälle im Dienstgebiet aus.

Im Jahr 2025 verloren zwei Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben. In beiden Fällen handelte es sich um Motorradunfälle. Hauptursache war eine nicht angepasste Geschwindigkeit - weiterhin einer der wesentlichen Risikofaktoren im Straßenverkehr. Insgesamt ist bei Unfällen mit motorisierten Zweirädern ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen: Die Zahl erhöhte sich um sieben auf insgesamt 18 Fälle, was einem Zuwachs von 63,6 % entspricht.

Auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen hat zugenommen. Mit einem Plus von 36,4 Prozent wurden insgesamt 16 Personen schwer verletzt - fünf mehr als noch im Jahr 2024. Ebenso ist ein leichter Anstieg bei Unfällen mit leichtverletzten Personen (plus 2,9 Prozent) sowie bei der Gesamtzahl der Leichtverletzten (plus 4,4 Prozent) festzustellen.

Die Hauptursachen für Verkehrsunfälle blieben auch im vergangenen Jahr unverändert. An erster Stelle stehen weiterhin Kollisionen beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, gefolgt von Unfällen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie unzureichendem Sicherheitsabstand.

Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung junger Fahrer blieb im Vergleich zum Vorjahr weitgehend konstant und erhöhte sich lediglich geringfügig um einen Fall.

Positiv hervorzuheben ist der Rückgang bei Unfällen mit Beteiligung von Senioren ab 65 Jahren. Hier sank die Zahl um 19 Fälle auf insgesamt 159 Verkehrsunfälle, was einem Minus von 10,7 Prozent entspricht.

Eine deutliche Zunahme ist bei Verkehrsunfällen mit motorisierten Zweirädern zu verzeichnen. Die Zahl stieg um sieben auf insgesamt 18 Unfälle (plus 63,6 Prozent).

Leicht angestiegen ist auch die Zahl der Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel. Insgesamt wurden sieben solcher Unfälle registriert (Vorjahr: sechs). Davon standen vier Fahrer unter Alkoholeinfluss, ein Unfall wurde unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie zwei aufgrund des Mischkonsums von Alkohol und Betäubungsmitteln verursacht.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Lauterecken haben im vergangenen Jahr insgesamt 1358 Maßnahmen in diesem Bereich getroffen, von Präventionsveranstaltungen über Mängelberichten und Ordnungswidrigkeiten bis zur Strafanzeige. Die Maßnahmen werden im laufenden Jahr fortgeführt und weiter intensiviert. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden, den beiden Verbandsgemeinden, der Jägerschaft (Reduzierung der Wildunfälle) sowie dem Landesbetrieb für Mobilität auch 2026 fortgesetzt.

Die Verkehrssicherheitsarbeit hat bei der Polizeiinspektion Lauterecken eine hohe Priorität.

Die Polizei appelliert weiterhin an alle Verkehrsteilnehmer, sich verantwortungsbewusst und regelkonform im Straßenverkehr zu verhalten. Die Statistik zeigt, die Gefahren im Straßenverkehr sollten nicht unterschätzt werden. Ein rücksichtsvolles Verhalten der Verkehrsteilnehmer ist hierfür essentiell. |fla

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