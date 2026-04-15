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POL-PILEK: Fahrzeugbrand in Wolfstein

POL-PILEK: Fahrzeugbrand in Wolfstein
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Wolfstein (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montag (14.04.2026) ein PKW in der Straße "Am alten Weg" in Wolfstein in Brand. Ein Zeuge alarmierte gegen 23:55 Uhr über Notruf die Polizei. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aufgrund der Hitzeentwicklung schmolzen an einem gegenüberliegendem Wohnhaus die Rollläden. Zusätzlich entstanden Schäden an der Fassade eines angrenzenden Gebäudes. Der Gesamtschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.|AG

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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