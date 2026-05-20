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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Schwalm-Eder-Kreis: Täterfestnahme nach Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion

Borken (ots)

Am 19.05.2026 gg. 17:50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Borken zu einer Sprengstoffexplosion. Nach bisherigen Erkenntnissen legten zwei Tatverdächtige einen Knallkörper vor dem Eingangsbereich eines Handwerksbetriebes ab und brachten diesen zur Detonation.

Hierdurch erlitt eine Person des Betriebes ein Knalltrauma und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstanden Sachschäden im Eingangsbereich des Betriebes.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Der zweite Tatverdächtige konnte fußläufig im Bereich der Autobahnraststätte Edermünde (BAB A49, südlich der Anschlussstelle Baunatal-Süd) flüchten. Bei den Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum o.a. Tatablauf geben können oder am Dienstag, 19.05.2026, gg. 18:00 Uhr, eine verdächtige Person bzw. verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der angesprochenen Raststätte gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Homberg/Efze unter 05681-7740 in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg/ Efze geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Daniel Wagner, Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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