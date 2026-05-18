Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung zu Wohnhausbrand in Baunatal-Kirchbauna: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Baunatal (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

(Bitte beachten Sie auch unsere am 17.05.2026 um 22:05 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6276350 veröffentlichte Pressemeldung zu dem Brand.)

Die Beamten des für Branddelikte zuständigen Kommissariats der Kasseler Kriminalpolizei haben am heutigen Montagvormittag die Ermittlungen zu dem Brand eines Wohnhauses am gestrigen Sonntag in Baunatal-Kirchbauna fortgeführt und die Brandstelle in der Hermann-Schafft-Straße aufgesucht. Wie die Ermittler berichten, liegen derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Das Feuer war gegen 19:45 Uhr in einer Doppelhaushälfte ausgebrochen und hatte diese in der Folge erheblich beschädigt. Auch die andere Haushälfte ist von dem Brand betroffen und zunächst nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte vorsichtigen Schätzungen zufolge bei rund 400.000 Euro liegen. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur noch ungeklärten Ursache des Brandes dauern an.

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