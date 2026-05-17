POL-NH: Baunatal-Kirchbauna: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden
Baunatal (ots)
Am Sonntag, 17.05.2026, 19:45 Uhr, wird der Polizei ein Wohnhausbrand in der Hermann-Schafft-Straße in Baunatal-Kirchbauna gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Mehrfamiliendoppelwohnhaus. Beide Haushälften sind von dem Brand betroffen. Die beiden Hausbewohner (59 und 72 Jahre alt) konnten sich selbständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Nach vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der durch den Brand entstandene Sachschaden auf eine Summe im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Kassel hat die Brandermittlungen aufgenommen.
Zum Berichtszeitpunkt dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr noch an. Benachbarte Wohnhäuser sind von dem Brand nicht betroffen.
Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar
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