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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Baunatal-Kirchbauna: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden

Baunatal (ots)

Am Sonntag, 17.05.2026, 19:45 Uhr, wird der Polizei ein Wohnhausbrand in der Hermann-Schafft-Straße in Baunatal-Kirchbauna gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Mehrfamiliendoppelwohnhaus. Beide Haushälften sind von dem Brand betroffen. Die beiden Hausbewohner (59 und 72 Jahre alt) konnten sich selbständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Nach vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der durch den Brand entstandene Sachschaden auf eine Summe im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Kassel hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Zum Berichtszeitpunkt dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr noch an. Benachbarte Wohnhäuser sind von dem Brand nicht betroffen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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