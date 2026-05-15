Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mit fast einem Kilogramm Haschisch im Auto von der Polizei gestoppt: Berauschte 24-Jährige festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Fast ein Kilogramm Haschisch fand eine Streife des Polizeireviers Mitte in der Nacht auf den heutigen Freitag im Auto einer 24-Jährigen, die sich überdies noch unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt hatte. Die Frau aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg muss sich nun wegen der Drogenfahrt und dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Wie die Beamten berichten, waren sie gegen 1 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße wegen ihrer auffälligen und unsicheren Fahrweise auf die 24-Jährige aufmerksam geworden. Unter anderem fuhr sie starke Schlangenlinien, bremste mehrfach ohne erkennbaren Grund ab und fuhr bei erlaubten 50 km/h nur mit etwa 25 Stundenkilometern. Die Anhaltesignale des Streifenwagens beachtete die Frau erst nach einiger Zeit und stoppte schließlich in der Wilhelmshöher Allee. Ein Drogenvortest zeigte dann den Grund für ihre Fahrweise und reagierte positiv auf den Wirkstoff Kokain. Als sei das noch nicht genug, fanden die Polizisten bei der 24-Jährigen dann auch noch die größere Menge Betäubungsmittel in einem Rucksack. Für sie führte der weitere Weg daraufhin zunächst zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung der 24-Jährigen konnten indes keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

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