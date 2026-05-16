Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: vermisste 88 jährige Frau ist wieder da!

Kassel (Bad Wilhelmshöhe) (ots)

Die seit dem Abend vermisste 88 jährige Elke R. aus Kassel konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlerhalten angetroffen werden und wurde zurück in ihre Seniorenwohnanlage verbracht. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Bürgern und Einsatzkräften. Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell