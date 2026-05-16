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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: vermisste 88 jährige Frau ist wieder da!

Kassel (Bad Wilhelmshöhe) (ots)

Die seit dem Abend vermisste 88 jährige Elke R. aus Kassel konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlerhalten angetroffen werden und wurde zurück in ihre Seniorenwohnanlage verbracht. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Bürgern und Einsatzkräften. Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
PHK Boßmaann
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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