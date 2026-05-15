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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Polizei bietet Infostand zum Thema Einbruchschutz am 20. Mai in Kasseler Nordstadt an

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, von 10 bis 13 Uhr, einen Infostand zum Thema Einbruchschutz am Bauhaus in der Holländischen Straße 203a in Kassel an. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag dort kostenlos unter anderem über technische und elektronische Sicherheit zu informieren. Neben wirkungsvollen Tipps, wie man sich vor einem Einbruch schützen kann, stehen die Präventionsexperten an dem Infostand auch bei Fragen zu anderen, aktuellen Präventionsthemen gerne zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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