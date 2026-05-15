POL-NH: Polizei bietet Infostand zum Thema Einbruchschutz am 20. Mai in Kasseler Nordstadt an
Kassel (ots)
Kassel-Nord:
Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, von 10 bis 13 Uhr, einen Infostand zum Thema Einbruchschutz am Bauhaus in der Holländischen Straße 203a in Kassel an. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag dort kostenlos unter anderem über technische und elektronische Sicherheit zu informieren. Neben wirkungsvollen Tipps, wie man sich vor einem Einbruch schützen kann, stehen die Präventionsexperten an dem Infostand auch bei Fragen zu anderen, aktuellen Präventionsthemen gerne zur Verfügung.
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