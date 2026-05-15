Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Gefährliche Rauschfahrt am Morgen: Autofahrerin kracht in sieben geparkte Fahrzeuge

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Die Rauschfahrt einer 37-jährigen Autofahrerin endete am heutigen Freitagmorgen im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen mit einem Unfall, bei dem sieben geparkte Fahrzeuge beschädigt, aber zum Glück niemand verletzt wurde. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, war der erste Notruf wegen eines BMW, der in Schlangenlinien durch die Kölnische Straße und dabei auch über rote Ampeln fahren soll, um 9:20 Uhr eingegangen. Nur wenige Augenblicke später meldete eine weitere Zeugin, dass der stadtauswärts fahrende PKW auch gefährliche Überholmanöver durchführe und dabei in den Gegenverkehr gefahren sei. Eine sofort hinzugeeilte Streife des Innenstadtreviers entdeckte den Wagen schließlich in der Breitscheidstraße und gab der Fahrerin des vorausfahrenden BMW Anhaltezeichen, die sie jedoch gänzlich missachtete und rücksichtslos die Flucht vor dem mit Blaulicht und Martinshorn folgenden Streifenwagen antrat. Diese fand jedoch ein schnelles Ende, denn im Kurvenbereich der Gilsastraße krachte sie mit ihrem Wagen in insgesamt sieben geparkte Autos, die teilweise erheblich beschädigt wurden. Allein an dem nicht mehr fahrbereiten BMW, der abgeschleppt wurde, entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die weiteren Schäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 35.000 Euro. Die erkennbar unter Alkoholeinfluss stehende 37-Jährige aus dem Landkreis Kassel verweigerte einen Atemalkoholtest, weshalb ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll nun Aufschluss geben, ob sie auch unter Drogeneinfluss gefahren ist. Die 37-Jährige, deren Führerschein sichergestellt wurde, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell