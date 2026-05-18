POL-NH: Kostenlose Fahrrad-Codieraktion der Polizei am 28. Mai 2026 im Rathaus Zierenberg
Zierenberg (ots)
Zierenberg (Landkreis Kassel):
Die Polizeistation Wolfhagen bietet am 28. Mai 2026, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion anlässlich des Stadtradelns im Rathaus am Marktplatz in Zierenberg an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da jedoch jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, kann es zu Wartezeiten kommen.
Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.
Zum Termin müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vorher bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell