PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Kostenlose Fahrrad-Codieraktion der Polizei am 28. Mai 2026 im Rathaus Zierenberg

POL-NH: Kostenlose Fahrrad-Codieraktion der Polizei am 28. Mai 2026 im Rathaus Zierenberg
  • Bild-Infos
  • Download

Zierenberg (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel):

Die Polizeistation Wolfhagen bietet am 28. Mai 2026, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion anlässlich des Stadtradelns im Rathaus am Marktplatz in Zierenberg an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da jedoch jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, kann es zu Wartezeiten kommen.

Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Zum Termin müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vorher bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 07:50

    POL-NH: Geldautomat in Hofgeismar gesprengt: Polizei sucht Zeugen

    Hofgeismar (ots) - Hofgeismar (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Montag sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Industriestraße in Hofgeismar. Anwohner hatten gegen 3 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich des freistehenden Automatenhäuschens gehört und die Polizei alarmiert. Nach bisherigen Informationen soll es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben, die mit einem dunklen ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 22:05

    POL-NH: Baunatal-Kirchbauna: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden

    Baunatal (ots) - Am Sonntag, 17.05.2026, 19:45 Uhr, wird der Polizei ein Wohnhausbrand in der Hermann-Schafft-Straße in Baunatal-Kirchbauna gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Mehrfamiliendoppelwohnhaus. Beide Haushälften sind von dem Brand betroffen. Die beiden Hausbewohner (59 und 72 Jahre alt) konnten sich selbständig in Sicherheit bringen und ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 23:22

    POL-NH: vermisste 88 jährige Frau ist wieder da!

    Kassel (Bad Wilhelmshöhe) (ots) - Die seit dem Abend vermisste 88 jährige Elke R. aus Kassel konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlerhalten angetroffen werden und wurde zurück in ihre Seniorenwohnanlage verbracht. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Bürgern und Einsatzkräften. Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren