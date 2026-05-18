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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Geldautomat in Hofgeismar gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Hofgeismar (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Montag sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Industriestraße in Hofgeismar. Anwohner hatten gegen 3 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich des freistehenden Automatenhäuschens gehört und die Polizei alarmiert. Nach bisherigen Informationen soll es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben, die mit einem dunklen Pkw, möglicherweise einem Kombi, vom Tatort geflüchtet sind. Ob sie Geld erbeutet haben, ist bis dato noch nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt ist, verlief bisher ohne Erfolg.

Durch die Explosion wurden das Automatenhäuschen und der Geldautomat erheblich beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Ermittlungen und die Spurensicherung am Tatort dauern aktuell noch an.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ihr Fluchtfahrzeug geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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