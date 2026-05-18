Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall an Rathaus-Kreuzung in Vellmar: Zeugen gesucht

Vellmar (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Fahrradfahrer und einem weißen Skoda Octavia ist es am Samstagnachmittag an der Rathaus-Kreuzung in Vellmar gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 31-Jährige aus Kassel am Steuer des Skoda gegen 17:30 Uhr auf der L3234 von Obervellmar kommend in Richtung Frommershausen unterwegs und stand an der Kreuzung zunächst an der roten Ampel. Als diese für den geradeausfahrenden Verkehr auf Grün umschaltete und die Autofahrerin bereits angefahren war, überquerte plötzlich der von der Nordstraße kommende Fahrradfahrer die Straße und kollidierte mit dem linken Frontbereich des Pkw. Der Mann stürzte daraufhin vom Rad und rollte sich auf der Motorhaube ab, bevor er leicht humpelnd und das Fahrrad schiebend in Richtung Festplatz davonlief, so die 31-Jährige und eine weitere Augenzeugin. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Bei einer anschließenden Überprüfung der Schaltung der Ampelanlage konnten die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord keine Störung feststellen, sodass derzeit davon ausgegangen wird, dass der geflüchtete Fahrradfahrer bei Rot über die Fußgängerampel gefahren ist. Es soll sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, maximal 1,70 Meter großen Mann mit normaler Statur, dunklen Haaren und asiatischen Erscheinungsbild gehandelt haben, der ein Basecap, eine Regenjacke sowie eine Jeans trug und mit einem "normalen" Fahrrad unterwegs war.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

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