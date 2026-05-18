Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zeugen nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Baunatal am Wochenende gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Einbrecher haben am Wochenende gleich zweimal in Baunatal zugeschlagen und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben, bislang unbekannten Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte in Altenbauna und Altenritte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Die Polizei wurde am Sonntagabend zunächst in die Straße "Am Fuchsberg" im Stadtteil Altenbauna gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich die Tat zwischen Samstag, 18:30 und Sonntag, 18:20 Uhr ereignet. In dieser Zeit hebelten die Täter die Eingangstür des Einfamilienhauses mit einem Werkzeug auf und durchsuchten in der Folge sämtliche Räume, bevor sie das Haus über eine Terrassentür verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Was genau die Einbrecher dabei entwendeten, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Der zweite Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 19:30 Uhr und Sonntag, 20:00 Uhr, im Sandweg in Baunatal-Altenritte. Dort nutzten die Täter eine Leiter von einem Nachbargrundstück, um auf ein Terrassendach zu gelangen und dort ein Fenster im ersten Obergeschoss aufzuhebeln. Auf ihrer Suche nach Wertvollem durchsuchten sie das gesamte Haus und entwendeten unter anderem Sonnenbrillen, eine Handtasche und einen Schulranzen. Schließlich flüchteten die Einbrecher ohne die Leiter vom Tatort und in unbekannte Richtung.

Wer den Ermittlern der Kasseler Kriminalpolizei Hinweise zu den Einbrüchen geben kann oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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