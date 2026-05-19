PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: "Messerschleifer" erbeutet Schmuck von Rentnerin in Breuna: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Breuna (ots)

Breuna (Landkreis Kassel):

Unter dem Vorwand, seine Dienste als "Messerschleifer" anzubieten, gelangte am gestrigen Montagvormittag ein Trickdieb in die Wohnung einer hochbetagten Seniorin in Breuna. Wie die Dame später einer hinzugerufenen Streife der Polizeistation Wolfhagen schilderte, soll der Mann gegen 10 Uhr an ihrer Wohnungstür im nördlichen Bereich von Breuna geklingelt und angeboten haben, ihre Küchenmesser und Scheren zu schärfen. Für die Bezahlung folgte der Unbekannte ihr dann ins Haus. Nachdem der Mann das Haus wieder in unbekannte Richtung verlassen hatte, stellte die Seniorin schließlich den Diebstahl von einem Schmuckstück fest.

Der mit einem grauen Arbeitskittel bekleidete Täter soll laut dem Opfer mindestens 60 Jahre alt und schlank gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Zeugen, die am gestrigen Montagvormittag verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 15:08

    POL-NH: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall an Rathaus-Kreuzung in Vellmar: Zeugen gesucht

    Vellmar (ots) - Vellmar (Landkreis Kassel): Zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Fahrradfahrer und einem weißen Skoda Octavia ist es am Samstagnachmittag an der Rathaus-Kreuzung in Vellmar gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 31-Jährige aus Kassel am Steuer des Skoda gegen 17:30 Uhr auf der L3234 von Obervellmar kommend in Richtung ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 14:55

    POL-NH: Zeugen nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Baunatal am Wochenende gesucht

    Kassel (ots) - Baunatal (Landkreis Kassel): Einbrecher haben am Wochenende gleich zweimal in Baunatal zugeschlagen und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben, bislang unbekannten Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren