Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: "Messerschleifer" erbeutet Schmuck von Rentnerin in Breuna: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Breuna (ots)

Breuna (Landkreis Kassel):

Unter dem Vorwand, seine Dienste als "Messerschleifer" anzubieten, gelangte am gestrigen Montagvormittag ein Trickdieb in die Wohnung einer hochbetagten Seniorin in Breuna. Wie die Dame später einer hinzugerufenen Streife der Polizeistation Wolfhagen schilderte, soll der Mann gegen 10 Uhr an ihrer Wohnungstür im nördlichen Bereich von Breuna geklingelt und angeboten haben, ihre Küchenmesser und Scheren zu schärfen. Für die Bezahlung folgte der Unbekannte ihr dann ins Haus. Nachdem der Mann das Haus wieder in unbekannte Richtung verlassen hatte, stellte die Seniorin schließlich den Diebstahl von einem Schmuckstück fest.

Der mit einem grauen Arbeitskittel bekleidete Täter soll laut dem Opfer mindestens 60 Jahre alt und schlank gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Zeugen, die am gestrigen Montagvormittag verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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