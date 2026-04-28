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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Roth OT Hämmerholz (ots)

In der Zeit von Samstag, 25.04.2026, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 26.04.2026, 10.00 Uhr, kam es in Roth, Ortsteil Hämmerholz, Ringstraße, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichenschild von einem abgestellten Pkw Skoda. Es handelte sich um ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Tel.: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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