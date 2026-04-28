POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Wissen (ots) - Am Sonntag, 26.04.2026 in der Zeit von 16.00 - 17.00 Uhr kam es in der Marktstraße in Höhe des dortigen Tattoo Studios zur einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fußgänger (Kind) ging auf dem dortigen Gehweg, als eine Fahrradfahrerin (ebenfalls Kind) auf dem Gehweg an ihm vorbeifuhr und ihn dabei streifte. Das Kind (Fußgänger) kam zu Fall und verletzte ...

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