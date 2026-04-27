Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in 57537 Wissen, Marktstraße

Wissen (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026 in der Zeit von 16.00 - 17.00 Uhr kam es in der Marktstraße in Höhe des dortigen Tattoo Studios zur einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fußgänger (Kind) ging auf dem dortigen Gehweg, als eine Fahrradfahrerin (ebenfalls Kind) auf dem Gehweg an ihm vorbeifuhr und ihn dabei streifte. Das Kind (Fußgänger) kam zu Fall und verletzte sich erheblich. Die Fahrradfahrerin fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Wissen unter der Rufnummer 02742 935 0 entgegen.

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