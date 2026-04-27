Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl eines Balkonkraftwerkes
Roth (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 23.04.2026, 22.00 Uhr, bis Freitag, 24.04.2026, 01.30 Uhr, kam es in Roth, Drosselweg, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine kleine Photovoltaikanlage (sog. Balkonkraftwerk). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
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Frank Feldhäuser, PHK
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