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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Balkonkraftwerkes

Roth (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 23.04.2026, 22.00 Uhr, bis Freitag, 24.04.2026, 01.30 Uhr, kam es in Roth, Drosselweg, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine kleine Photovoltaikanlage (sog. Balkonkraftwerk). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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