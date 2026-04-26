Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Krankentransport übersieht Motorrad - Fahrer leicht verletzt

Bad Hönningen (ots)

Am Samstagnachmittag übersah der Fahrer eines Krankentransportwagen beim Rückwärtsrangieren auf der Waldbreitbacher Straße einen hinter ihm stehenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 62-jährige Fahrer des Motorrades kam hierdurch zu Fall und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Die Versorgung der Verletzungen übernahm die Besatzung des Krankentransport gleich vor Ort und der Motorradfahrer konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

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