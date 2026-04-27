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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Girls' Day bei der Polizei Betzdorf - Einblicke in einen vielseitigen Beruf

POL-PDNR: Girls
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Betzdorf (ots)

Am 23.04.2026 öffnete die Polizeiinspektion Betzdorf anlässlich des Girls' Days ihre Türen für insgesamt 18 interessierte Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren. Ziel des Aktionstages war es, den Teilnehmerinnen einen praxisnahen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche der Polizei zu ermöglichen und sie für den Beruf zu begeistern. Der Tag begann mit einer Begrüßung sowie einem informativen Vortrag über die verschiedenen Wege zur Polizei, insbesondere über das Studium und die möglichen Karrierewege. Im Anschluss wurde den Mädchen der Arbeitsalltag bei der Schutzpolizei vorgestellt. Dabei erhielten sie einen realistischen Eindruck von den täglichen Herausforderungen und Einsatzsituationen. Ein weiterer Programmpunkt war die Präsentation der Führungs- und Einsatzmittel. Die Teilnehmerinnen hatten hier die Gelegenheit, Ausrüstung aus nächster Nähe kennenzulernen. Eine Führung durch die Dienststelle rundete diesen Teil des Vormittags ab. Anschließend stellte sich die Kriminalpolizei vor und gab spannende Einblicke in ihre Arbeit und Aufgabenbereiche. Die Mädchen konnten dabei unter anderem ihr teils schon ausgeprägtes Wissen über die Ermittlungsarbeit unter Beweis stellen. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Ausflug nach Koblenz, bei dem die Fahrt in Polizeifahrzeugen für große Begeisterung sorgte. In Koblenz erwartete die Teilnehmerinnen eine zentrale Vorstellung verschiedener polizeilicher Einheiten, darunter die Diensthundestaffel sowie die Schieß- und Einsatztrainer. Auch in diesem Rahmen konnten sie weitere Facetten der Polizeiarbeit kennenlernen. Der Girls' Day stieß insgesamt auf sehr positive Resonanz. Die Mädchen zeigten großes Interesse und äußerten sich durchweg zufrieden mit dem abwechslungsreichen und informativen Programm.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Betzdorf
Telefon: 02741/926-0
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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