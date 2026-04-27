Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw
Hamm (Sieg) (ots)
In der Zeit von Freitag, 24.04.2026, 20.00 Uhr, bis Samstag, 25.04.2026, 04.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in Hamm (Sieg), Fürthener Straße, die Frontscheibe eines abgestellten Pkw VW. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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