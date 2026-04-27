POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Kausen (ots) - Im Zeitraum vom 18.04.2026 bis zum 24.04.2026 kam es zu einem Diebstahl auf dem Friedhof in Kausen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei goldfarbene Grabfiguren entwendet, die mittels Schrauben auf dem Grabstein befestigt waren. Dabei handelte es sich jeweils um eine Darstellung der heiligen Maria sowie Jesus. Es wird darum gebeten, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zeitnah ...

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