FW-BO: Wohnungsbrand in Bochum-Hamme

Bochum (ots)

Heute Abend um 19:14 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Dorstener Straße im Stadtteil Bochum-Hamme alarmiert. Fußgänger hatten Brandgeruch auf der Straße festgestellt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war Brandgeruch im Treppenraum wahrnehmbar, die meisten Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Es brannte in einer Wohnung im Erdgeschoss, der Mieter wurde noch vermisst. 3 Trupps unter Atemschutz gingen mit 2 C-Rohren zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Das Feuer wurde gelöscht, die Person befand sich glücklicherweise nicht in der Wohnung. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Dorstener Straße im Bereich des Einsatzobjektes durch die Polizei voll gesperrt. Die Einsatzstelle wurde mit einem Hochleistungslüfter abschließend rauchfrei gemacht. Der Einsatz dauerte ca. 90 Minuten, die Berufsfeuerwehr wurde dabei von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

