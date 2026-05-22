Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Pkw-Aufbrüche in einer Nacht - Polizei prüft Tatzusammenhang

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.05.2026:

Schwalmstadt

In der Nacht zu Freitag wurden im Schwalmstädter Stadtteil Rommershausen zwei geparkte Pkw Ziel unbekannter Täter. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

Der erste Fall ereignete sich am Freitag gegen 01:50 Uhr im Bahnhofsweg in Schwalmstadt-Rommershausen. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür eines grauen Audi A3 ein, der im Hof des Grundstücks geparkt war.

Eine Zeugin hatte zur Tatzeit einen lauten Knall wahrgenommen und kurz darauf festgestellt, dass die Fahrerscheibe des Pkw eingeschlagen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter den Innenraum des Fahrzeugs und entwendeten einen Geldbeutel mit diversen Ausweispapieren, Bankkarten sowie Bargeld. Dann flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Gesamtschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Ein weiterer Pkw-Aufbruch wurde gegen 04:45 Uhr in der Schlossstraße festgestellt. Dort schlugen unbekannte Täter ebenfalls die Scheibe der Fahrertür eines auf einem Parkplatz abgestellten blauen Ford Fiesta ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Geldbörse mit Bargeld, diversen Ausweispapieren sowie weiteren Dokumenten.

Der insgesamt entstandene Schaden bewegt sich ebenfalls im oberen dreistelligen Bereich.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei in Homberg. Zeugen, die in der Nacht zu Freitag in Rommershausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Geldbörsen, Dokumente, Taschen oder elektronische Geräte sollten grundsätzlich nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden - auch nicht verdeckt oder nur für kurze Zeit. Täter nutzen häufig jede sich bietende Gelegenheit.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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