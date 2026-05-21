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Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl

Düren (ots)

Am Mittwoch (20.05.2026) kam es nach einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft Am Ellernbusch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ladendetektiv und einem unbekannten Täter.

Gegen 14:45 Uhr konnte der Ladendetektiv beobachten, wie ein Mann mehrere Flaschen Alkohol in seiner Jackentasche verstaute. Als der Unbekannte den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen hatte, sprach der Zeuge ihn auf die Tat an. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Männer, die sich währenddessen nach draußen verlagerte. Im Rahmen derer bemerkte der Ladendetektiv, dass der Unbekannte ein Messer in seiner Hand hielt. Daher ließ der Zeuge vom Täter ab. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Durch die Auseinandersetzung wurde der Ladendetektiv leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. Was der Täter letztlich genau entwendet hat, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

   - Männlich
   - 30-40 Jahre alt
   - 170-180cm groß
   - Schlanke Statur
   - Vollbart
   - Brust-Tattoo (Motiv unbekannt)
   - Bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einem roten T-Shirt sowie 
     schwarzer Jacke, Hose, Schuhe und Umhängetasche.

Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen, hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zur gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich unter der 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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