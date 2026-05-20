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Polizei Düren

POL-DN: Polizei sensibilisiert nach mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen

Langerwehe (ots)

Seit Anfang Mai kam es im Gemeindegebiet Langerwehe zu insgesamt 21 Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an.

Die Polizei Düren nimmt die aktuellen Fälle zum Anlass, erneut für das Thema zu sensibilisieren und gibt wichtige Hinweise zum Schutz vor Diebstählen aus Fahrzeugen.

Grundsätzlich gilt: Wertgegenstände sollten niemals im Fahrzeug zurückgelassen werden. Dazu zählen unter anderem Handtaschen, Geldbörsen, Mobiltelefone, Laptops oder andere elektronische Geräte - auch dann nicht, wenn sie vermeintlich "versteckt" werden.

Darüber hinaus weist die Polizei insbesondere darauf hin, Fahrzeuge stets konsequent zu verschließen - auch bei nur kurzer Abwesenheit. Erfahrungen zeigen, dass Täter häufig gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen suchen und Taten bei verschlossenen Fahrzeugen nicht selten bereits im Versuchsstadium abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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